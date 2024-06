Chivas se encuentra en plena preparación para el Apertura 2024 de la Liga MX, por lo que realizará un amistoso de preparación. En medio de todo esto Chicharito Hernández sale a contestarle a sus críticos luego de que hayan afirmado que está muy distraído con la Kings Leagues.

“Mi experiencia con lo de la Kings League no fue tan de lleno porque yo lo decidí. Me vine a Chivas, me estaba recuperando de una lesión y a mitad de torneo (…) Ahora voy a estar más involucrado con la Kings League“, expresó en una transmisión de Twitch, por lo que la polémica con los fanáticos rojiblancos.

La declaración no llega en el momento justo ya que su participación en el Clausura 2024 fue muy mala, por lo que se espera que en el Apertura 2024 aparezca. Ante esto, Chicharito Hernández salió a responder a los que piensan que no le dará importancia las responsabilidades que tiene con Chivas.

“¿En qué cabeza cabe que la verdad sigan creyendo que esto es distracción? Estoy en mi casa, puedo estar echado viendo televisión, un partido de futbol, una película. ¿Creen que esto me vaya a distraer? ¿Creen que mostrarme, jugar, tener este proyecto, de verdad me va a desconectar de mi entrenamiento en Chivas?”, comenzó en un video que publicó.

Chicharito estalló contra sus haters.

Y agregó: “Me llega a conectar con muchísima más gente que le interesa mi vida y sirve como ejercicio para mostrarme, en me nutre, me da más energía, más ganas de poder ir a entrenar, de partirme la madre, a seguir disfrutando la vida y que el día de mañana siempre tenemos un día menos, no un día más”.

Por último, afirmó que es profesional porque no descuida su responsabilidades. “Mi prioridad es Chivas y será siempre Chivas como fue el LA Galaxy. No necesito que me quieran, acepten, nada, pero no sean mentes cerradas. De nada va a servir que critiques, que vengas, que chingues y que creas que porque me vengo a sentar y me pongo a jugar por tres o cuatro horas vaya a afectar jugar futbol”, cerró Chicharito Hernández.