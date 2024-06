El bajo nivel que ha mostrado Chicharito durante su estadía en Chivas ha ocasionado que miles de aficionados comiencen a desesperarse; sin embargo, el delantero ha vuelto a generar controversia por unas declaraciones en donde dejó en claro a lo que le pondrá más atención de cara al Apertura 2024.

La contratación de Javier Hernández fue considerado un bombazo para la directiva del Guadalajara dentro de la Liga MX; sin embargo, pese a recuperarse de la lesión de ligamentos y regresar a la actividad, el atacante se vio lejos de su mejor versión futbolística.

Sin embargo, el Chicharito ya dejó en claro que para este semestre le pondrá más atención al Olimpo United, equipo que participa en la Kings League, por lo que se han desatado críticas sobre su compromiso con el Rebaño.

“Mi experiencia con lo de la Kings League no fue tan de lleno porque yo lo decidí. Me vine a Chivas, me estaba recuperando de una lesión y a mitad de torneo (…) Ahora voy a estar más involucrado con la Kings League“, declaró Hernández en una transmisión en Twitch.

La directiva y el cuerpo técnico del Guadalajara han apostado todo por Javier Hernández, por lo que inclusive se le priorizó por encima de otros elementos como José Juan Macías, quien salió de la institución por la falta de oportunidades otorgadas por Fernando Gago.

¿Cuándo comienza la participación de Chivas en el Apertura 2024?

Tras darse a conocer el calendario de competencia por la Liga MX, se confirmó que el Guadalajara hará su presentación en el próximo semestre el día sábado 6 de julio en la cancha del Estadio Akron, fecha en la que recibirán al Toluca en punto de las 19 horas, tiempo del centro de México.