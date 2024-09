Este elemento ha manifestado que no le interesaba ponerse la rojiblanca, ahora no se la quiere quitar.

El talento no es un atributo que todos los futbolistas posean en automático, ya que hay elementos que tienen mayor facilidad para desempeñarse sobre el empastado y uno de ellos es este futbolista de Chivas que se ha convertido en uno de los consentidos de la afición desde su llegada en el 2022.

Roberto Alvarado es hoy en día el futbolista más determinante que tiene el Guadalajara en su plantilla, colaborando constantemente con goles o asistencias que le permiten a los tapatíos el ir sumando puntos dentro de la Liga MX.

Sin embargo, el Piojo no sintió esa conexión de inmediato con el chiverío, ya que en algunas ocasiones ha revelado que estaba feliz en Cruz Azul, por lo que no tenía la intención de salir del conjunto de La Noria; sin embargo, la propuesta de los rojiblancos fue irrechazable.

“En un principio la verdad que no quería, ya tenía cuatro años (en la Ciudad de México), me había ido bien y así. Justo pasa que hablaron conmigo y me dijeron: ‘Te va a ir mejor allá, económicamente, un cambio te hace bien’ (…) Entonces hablé con mi representante y me dijeron esto pues sí hay que acelerar para ir para allá (a Chivas); después lo platiqué con mi esposa y decidimos y dijimos pues cambio también nos vendría bien“, explicó hace unos meses en el podcast de Miguel Ponce.

Ahora, Roberto Alvarado ha conseguido convertirse en un referente para la afición y para la institución, por lo que se le ofreció un nuevo contrato hasta el 2029 que lo coloca como uno de los futbolistas mejores pagados del plantel, demostrando que lo quieren con la camiseta rojiblanca durante muchos años más.

¿Cómo llegó a Chivas?

La directiva rojiblanca comandada en ese momento por Ricardo Peláez quería conseguir a un elemento determinante a la ofensiva a cambio de la carta de Uriel Antuna debido a las constantes indisciplinas del Brujo, por lo que La Máquina accedió a realizar un intercambio, en donde cada club se quedó con el 50 por ciento de la carta de cada futbolista.

¿Cuándo se jugará el partido entre Chivas y Cruz Azul?

El Guadalajara tiene que aprovechar al máximo cada oportunidad de sumar puntos; sin embargo, en el cierre de la jornada doble le tocará visitar al Cruz Azul en la capital del país, rival que exigirá al máximo a los tapatíos el próximo sábado 21 de septiembre en punto de las 21:05 horas, tiempo del centro de México.