Luis Romo no solo ha perdido el buen rendimiento que mostraba en Cruz Azul. Desde que llegó a las Chivas de Guadalajara está muy lejos del nivel que alguna vez lo colocó como uno de los futbolistas inamovibles de la Selección Mexicana, pero eso también ha visto una deflación en el valor de su carta.

El mediocampista del Rebaño Sagrado pasó de los 7 millones de euros en el 2022, justo cuando era una de las piezas claves de La Máquina, a 4.5 millones de euros, es decir, su carta ha perdido un valor de más de 2.5 millones. Si esto lo traducimos a pesos se tratan de más de 45 millones de acuerdo a información del portal Transfermarkt.

Romo llegó a las Chivas para el Apertura 2024, luego de que el estratega Martín Anselmi le abriera las puertas para macharse. Mucho se especuló sobre su nulo interés de llegar a la Perla Tapatía, pero finalmente se concretó el traspaso con el arribo de Jesús Orozco Chiquete en la negociación, para que se uniera al club capitalino.

Luis Romo llegó a valer 10 millones de euros en el 2021. Foto: Imago7 / Diego Padilla

Antes de la Copa del Mundo de Qatar, Romo vivía parte de su mejor momento, pues había sido campeón con los cementeros en el 2021 y esto lo catapultó para ser considerado el mejor jugador de ese torneo. Por tal motivo su valor llegó a 10 millones de dólares. Cuatro años más tarde y con la camiseta de Guadalajara, vale menos de la mitad.

Luis Romo también perdió su lugar en el Tri

El pobre desempeño de Romo no solo se ha notado en el Rebaño, también el técnico de la Selección Mexicana, Javier Aguirre, tomó la determinación de dejarlo fuera de la pasada Copa Oro y en esta Fecha FIFA tampoco lo llamó para los partidos amistosos contra Japón y Corea del Sur.