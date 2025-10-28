El histórico exjugador mexicano, Cuauhtémoc Blanco, participó en un Clásico de Leyendas entre Chivas y América. En dicho encuentro, el diputado federal por parte de Morena mostró su lado más agresivo al patear descaradamente a Alberto “Venado” Medina, después de que no le marcaran una falta.

Fue el pasado 25 de octubre cuando se llevó a cabo el compromiso en la ciudad de Tijuana y los ánimos se calentaron luego de la acción del exfutbolista del equipo azulcrema.

Cuauhtémoc Blanco se molestó debido a que el árbitro no consideró un empujón previo e inmediatamente fue a buscar al “Venado” Medina, barriéndose por atrás, lo que molestó a las leyendas del Club Deportivo Guadalajara.

La agresión merecía expulsión, no obstante, al silbante le tembló la mano para sacarle la tarjeta roja, pues el histórico “10” siguió jugando y por fortuna el incidente no pasó a mayores y el encuentro siguió su curso.

¿Quiénes jugaron el Clásico de Leyendas entre Chivas y América?

Cabe mencionar que la victoria fue del América por marcador de 5-4, destacando que hubo un minuto de silencio por el fallecimiento de Manuel Lapuente. Entre los participantes del Rebaño Sagrado estuvieron Adolfo Bautista, Alberto Medina, Joel Sánchez, mientras que por el lado de las Águilas jugaron Salvador Cabañas, Cuauhtémoc Blanco, Matías Vuoso, entre otros.

.