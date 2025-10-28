Armando “Hormiga” González podría ser llamado por Javier Aguirre para disputar con la Selección Mexicana la Fecha FIFA de noviembre, ante Uruguay y Paraguay, debido a la lesión de Santiago Giménez en el partido del AC Milan frente a Atalanta.

El “Bebote” jugó 62 minutos, pues tuvo que abandonar la cancha tras una molestia en el tobillo y pese a que el atacante mexicano intentó continuar, el cuerpo técnico, encabezado por Massimiliano Allegri no lo dejó, para que en su lugar entrara Ruben Loftus-Cheek.

Cabe mencionar que se desconoce la gravedad de la lesión del ex de Cruz Azul, así que está por verse si será tomado en cuenta por el ‘Vasco’ Aguirre para los próximos compromisos de preparación del TRI de cara al Mundial de 2026, pero en caso de que no, todo estaría encaminado para que el artiller de Chivas reciba su primera convocatoria con la mayor.

Santiago Giménez salió lesionado / GettyImages

¿Cuántos goles lleva la ‘Hormiga’ González en el Torneo Apertura 2025?

Armando González pasa por un gran momento futbolístico con el Club Deportivo Guadalajara. Se ha convertido en el delatero estelar de Gabriel Milito, por encima de figuras como Javier “Chicharito” Hernández y Alan Pulido.

Cabe mencionar que a falta de dos fechas por culminar la Fase Regular del Torneo Apertura 2025, la ‘Hormiga’ González registra 10 goles en 955 minutos disputados, divididos en 15 partidos, 11 de ellos como titular.