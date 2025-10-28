Pachuca recibirá a Chivas este domingo en el Estadio Hidalgo, en el marco de la Jornada 16 del Apertura 2025. El duelo promete ser uno de los más atractivos del fin de semana, pues ambos equipos están separados por solo un punto en la Tabla General y se juegan buena parte de sus aspiraciones para asegurar un lugar directo en la Liguilla.

La transmisión del encuentro está programada para realizarse a través de la plataforma Tubi. Sin embargo, los derechos de transmisión de los partidos del Pachuca y León —equipos pertenecientes a Grupo Pachuca— llevan meses envueltos en un conflicto legal. La situación escaló este martes, cuando un juez de la Ciudad de México giró una orden de aprehensión contra Jesús Martínez, presidente del grupo, por negarse a cumplir con la orden judicial que lo obliga a transmitir los juegos por Fox Sports.

De acuerdo con los reportes judiciales, Jesús Martínez es actualmente prófugo de la justicia en la CDMX, acusado del delito de “Desobediencia de Particulares Agravado”, al no presentarse a las audiencias en las que se disputa la titularidad de los derechos de transmisión. Ante esta situación, la transmisión del Pachuca vs Chivas podría cambiar a última hora, ya que el directivo podría optar por abrir la señal a Fox Sports para evitar sanciones más graves o incluso prisión.

Esta no sería la primera vez que los Tuzos enfrentan problemas legales relacionados con sus transmisiones. En el torneo pasado, una orden judicial impidió que se transmitiera el duelo entre Pachuca y América correspondiente a la Jornada 14, dejando a la afición sin la posibilidad de ver el partido en ninguna plataforma.

Con transmisión o sin ella, Pachuca y Chivas se enfrentarán en partido clave

En el aspecto deportivo, Pachuca marcha en la séptima posición con 22 puntos, mientras que Chivas ocupa el sexto lugar con 23. El encuentro es de suma importancia para el Rebaño Sagrado, que busca mantener su lugar en zona de Liguilla directa, además de aprovechar el momento anímico tras la goleada en el Clásico Tapatío ante Atlas.