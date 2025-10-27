De cara al partido frente al Club Deportivo Guadalajara, correspondiente a la Fecha 16 del Torneo Apertura 2025, los Tuzos del Pachuca dieron a conocer los precios de los boletos, los cuales están por las nubes si los comparamos con lo que costaron los del encuentro ante Tigres en el Estadio Hidalgo.

Cabe mencionar que este será el último compromiso para los de la Bella Airosa como locales en la Fase Regular y como no tuvieron buenas entradas en este semestre, la dirigencia busca sacar la mejor tajada posible aprovechando que recibirán a uno de los grandes de la Liga MX.

¿Cuáles son los precios para el partido entre Pachuca y Chivas?

Los precios para dicho cotejo son una locura, pues las zonas más económicas (cabeceras norte y sur) están en 800 pesos hasta los 1,000 en las áreas más exclusivas del Estadio Hidalgo. Señalar que el costo de las entradas del último juego de local de los Tuzos del Pachuca frente a Tigres costaron 200 el más económico y 300 el más caro.

Destacar que el partido entre el equipo hidalguense y el Rebaño Sagrado se llevará a cabo el domingo 2 de octubre, a las 19:00 horas, tiempo del centro de México, y será trnsmitido por FOX y Caliente TV.

En estos momentos, los pupilos de Jaime Lozano se encuentran en la séptima posición de la tabla general del Torneo Apertura 2025 con 22 unidades, con un balance de seis victorias, cuatro empates y cinco derrotas, mientras que los de Gabriel Milito son sextos con 23 puntos, producto de siete triufos, dos igualadas y seis descalabros.