No todo fueron buenas noticias para Chivas tras el Clásico Tapatío frente a los Rojinegros del Atlas, pues Diego Campillo tuvo que abandonar el terreno de juego en el carrito de las desgracias luego del silbatazo final, debido a una molestia en el pie.

Después de que se le realizarán estudios, se dio a conocer que la lesión es grave, así que el centra mexicano se perderá lo que resta del Torneo Apertura 2025, lo que representa una baja importante en el esquema de Gabriel Milito.

“Durante el Clásico Tapatío del pasado fin de semana, Diego Campillo presentó dolor súbito en el pie izquierdo. Luego de realizarle los estudios de imagen correspondientes, se confirmó una fractura del 5to metatarsiano, por lo cual se sometió a un procedimiento quirúrgico, el cual resultó exitoso”, se lee en el comunicado del Rebaño Sagrado.

Diego Campillo salió lesionado tras el Clásico Tapatío.

¿Cuándo podría volver a la actividad Diego Campillo?

En el comunicado, el Club Deportivo Guadalajara indicó que el tiempo de recuperación será conforme a su evolución, pero es un hecho que se perderá lo que resta de la presente campaña, aunque según Mediotiempo, en Verde Valle esperan que esté fuera de actividad aproximadamente tres meses.