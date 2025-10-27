Para el Torneo Apertura 2026, el cual arrancará después de la Copa del Mundo, el Club Deportivo Guadalajara ya tiene asegurado su primer refuerzo y es de características defensivas.

Hablamos nada más y nada menos que de Luis Rey, quien viene de ser protagonista en el empate del Puebla en calidad de visitante ante Bravos de Juárez, dentro de la Fecha 15 del Torneo Apertura 2025, marcando dos goles, uno al minuto 45 y el otro al 90′.

El defensor de 23 años de edad se marchó a la ‘Franja’ después de no entrar en planes de Gabriel Milito de cara al presente curso, pero lo hizo a préstamo por un año sin opción a compra, por lo que deberá de reportar con Chivas el próximo 30 de junio.

Luis Rey se lució con un doblete ante Bravos de Juárez.

¿Qué números tiene Luis Rey en el Torneo Apertura 2025?

Luis Rey es uno de los jugadores del Puebla que más minutos ha visto en el Torneo Apertura 2025, con 634, divididos en nueve compromisos, ocho de ellos como titular y los dos tantos antes mencionados, los suficientes para tener más en la cuenta personal que Alan Pulido y Javier ‘Chicharito’ Hernández.

Cabe mencionar que a nivel colectivo el zaguero azteca no la está pasando nada bien ya que la ‘Franja’ es último en la tabla general con nueve puntos, con un balance de dos victorias, tres empates y nueve derrotas.