Durante su paso por Chivas, Gustavo Witte no solo fue testigo de grandes conquistas deportivas: también presenció momentos de alta tensión puertas adentro. El kinesiólogo argentino fue parte del cuerpo médico rojiblanco durante la etapa de Matías Almeyda y recordó una fuerte discusión entre el entrenador y Amaury Vergara, en la que el actual presidente del club demostró mucha personalidad.

“Me ha tocado ver el proceso de cómo Amaury ha llegado a estar al frente de todo, y me han tocado situaciones bien complejas de él”, relató Witte. “Me parece inspirador. Él quizás ni sabe que yo estuve en una pelea que tuvo con Matías (Almeyda), y fue increíble cómo se plantó, proyectándose a futuro como líder. Eso lo fue gestando y fue buenísimo de su parte”.

La relación entre Matías Almeyda y la familia Vergara tuvo momentos de tensión (Imago7)

Según el exintegrante del cuerpo médico, aquel episodio fue una verdadera prueba de carácter para el joven directivo, que supo mantener la calma en un contexto de máxima tensión. “Él lo aguantó terriblemente porque estaba en una situación muy compleja para ambas partes. No le tocaba a él, pero aterrizó esa pelota, se la aguantó. Mi respeto. Creo que eso lo gestó y lo formó para lo que ahora está llevando”, destacó Witte.

La admiración de Witte hacia la familia Vergara no se limita a ese episodio. También tuvo contacto directo con Jorge Vergara, a quien describe con gratitud. “Tuve la suerte de conocerlo en persona. Una persona muy inspiradora. Me encantó. Muy directa, una mirada excelente. Mis mejores recuerdos. En su última etapa me tocó verlo enojado, no en sus mejores momentos, pero siempre tratando de inspirar y mantener la cordura al máximo para que todo funcionara”, recordó sobre el antiguo propietario.

Gustavo Witte: “Amaury siente muchísimo a Chivas”

Aunque muchos le cuestionan su compromiso con el Guadalajara, Gustavo Witte fue categórico en su defensa hacia el directivo rojiblanco: “Amaury siente muchísimo a Chivas. Lo sintió siempre. Me ha tocado atenderlo después de viajes por Sudamérica; llegaba con el cuello liquidado y me pedía si podía ayudarlo masajeándolo. Él ama a Chivas y eso no se discute en lo más mínimo. Es el primero que pone la cara por el club; lo he visto defenderlo a capa y espada”, aseguró.