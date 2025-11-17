El Apertura 2025 no terminó y el mercado de pases para el Guadalajara ya se comienza a abrir debido a que revelaron que la directiva tendría en el radar a Ángel Sepúlveda. Sin embargo, lo que pocos recuerdan es que el Rebaño Sagrado tendría en carpeta a un jugador que habló pestes sobre el equipo de la Perla Tapatía al relatar que la pasó mal y que en el vestidor había muchos egos.

Una de las gratas noticias que recibió Gabriel Milito y todo Chivas en la Liga MX es que finalmente encontró en Armando González el goleador que no tenía hace tiempo. La Hormiga se consagró campeón de goleo, con Joao Pedro y Paulinho, tras haber anotado 12 goles en 17 partidos.

De todas maneras, la directiva tiene en mente que el Guadalajara necesitaría un atacante más a pesar del regreso de Ricardo Marín. Uno de los futbolistas que tendría apuntado la directiva rojiblanca es Ángel Sepúlveda, quien se despachó en este Apertura 2025 con siete goles.

Chivas estaría detrás Ángel Sepúlveda. (Foto: IMAGO7)

Lo que los altos mandos del Rebaño Sagrado no recuerdan es el feo recuerdo que tiene el actual atacante de Cruz Azul de su paso por Chivas. “No quería decirlo, pero sí, porque no lo disfruté, no fui feliz, no tuve los minutos que yo pelee para estar ahí, era un sueño que quería cumplí, de cumplirlo lo cumplí, pero eso es una página que ya dejé hasta ahí y ahorita quiero demostrar de que estoy hecho”, recordó el atacante en diálogos con W Deportes en enero del 2022.

Y agregó: “Llegó Cardozo y no nos llevamos, no le gusté. Tengo una anécdota, recuerdo que estábamos haciendo una jugada, van a abrir el balón y entonces cuando me apoyo, hago un movimiento para quitarme de la línea del balón y me para la jugada. Me dice ‘eso está mal’, yo le dije ‘es que estoy en la línea del balón’ y me contesta ‘aquí tu no pienses, aquí pienso yo’, me quedé, lo vi a los ojos y en otra ocasión hay un video donde meto un gol con el pecho en la Copa y clarito se ve donde dice que quieren que me marquen mano”.

Ángel Sepúlveda y sus palabras sobre el vestidor de Chivas

En la misma entrevista, Ángel Sepúlveda habló del vestidor rojiblanco. “El vestidor de Chivas es puro mexicano y al final te digo es un vestidor, no creas que es el mejor vestidor, bueno a mi lo que me tocó hay muchos egos también, por qué no decirlo de esa manera donde se te hace complicado, hay presión“, había expresado el exjugador de Chivas.