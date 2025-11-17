La Selección Nacional de México tuvo un buen encuentro contra Uruguay en Torreón luego de haber anulado al equipo de Marcelo Bielsa. En medio de este contexto, Luis García, exjugador de Chivas y leyenda Pumas, defendió con contundentes argumentos la titularidad de Raúl Rangel en la alineación estelar del Tri, ya que es un jugador con buen manejo de pie para la salida que busca a balón controlado Javier Aguirre.

No hay dudas de que el conjunto nacional está en el ojo de la tormenta debido a que su andar no es el mejor. Ante rivales de la Conmebol el Tri no logra una victoria y rescata con suerte un empate contra Venezuela, Uruguay y Ecuador.

A pesar de este contexto, la Selección Mexicana lleva adelante diferentes amistosos de cara al Mundial 2026. El sábado volvió a enfrentar al seleccionado uruguayo, empató y Raúl Rangel se destacó con una sobria actuación para evitar que caiga su portería en las pocas jugadas que provocó el conjunto sudamericano.

Raúl Rangel se destacó en el empate de México ante Uruguay. (Foto: IMAGO7)

Tras lo sucedido en el Estadio de Corona de Torreón, Luis García dio argumentos que explica por qué el Tala debe ser titular en el Tri. “Para esta propuesta del equipo nacional de ir a apretar desde la salida, desde arriba apretarle los bigotes a Mele, el portero uruguayo, pues lo de Rangel era más que evidente porque es un tipo que sabe jugar el área. Sabe jugar muy bien con los pies, la gente de Torreón se metió todo el tiempo con él por el asunto puntualmente de Acevedo, en el sentido donde la gente esperaba que Acevedo pudiera tener algunos minutos era un partido muy bravo”, explicó.

Raúl Rangel le respondió a la afición de Torreón

Tras el clima hostil que se vivió en el Estadio Corona, Raúl Rangel rompió el silencio para hablarle a la afición de Torreón. “Representar a México es lo más grande que hay. Ante Uruguay dimos todo, aprendimos y seguimos creciendo como equipo. Gracias afición”, expresó en Instagram.