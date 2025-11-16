En Torreón, la Selección Nacional de México enfrentó a Uruguay en un encuentro en el que terminó igualado sin goles. La afición que fue al Estadio Corona estalló contra Raúl Rangel con insultos, por lo que el portero de Chivas rompió en silencio para responder con un agradecimiento por el apoyo.

El actual portero del Guadalajara ha sido clave en el armado de Gabriel Milito para no solo atajar, sino que también con la salida de balón controlado. Este gran momento lleva en el Rebaño Sagrado no solo lo llevó a tener un pie dentro del Mundial 2026, sino que también para pelear por la titularidad.

En Torreón, Raúl Rangel tuvo un ambiente muy hostil debido a que la afición esperaba que Carlos Acevedo vea acción. Ante cada saque de meta del portero de Chivas los fanáticos que se encontraban en el Estadio Corona realizaban el grito homofóbico.

Raúl Rangel fue titular en México vs. Uruguay. (Foto: IMAGO7)

Tras el partido, el futbolista del Guadalajara rompió el silencio, pero para agradecer el apoyo en la casa de Santos Laguna. “Representar a México es lo más grande que hay. Ante Uruguay dimos todo, aprendimos y seguimos creciendo como equipo. Gracias afición”, expresó en Instagram.

Raúl Jiménez defendió a Raúl Rangel

Raúl Jiménez defendió al Tala en zona mixta. “Lo que deja tristeza es jugar de local que te abuchean. Que fuera Vasco, que le griten puto al portero. Eso es lo que deja tristeza, la verdad. Así es esto, tal vez por eso nos llevan siempre a Estados Unidos. Hay que seguir adelante. Trabajar”, expresó Raúl Rangel en los micrófonos de TV Azteca.