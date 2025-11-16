Uno de los puestos a reforzar si o si es el de la línea defensiva debido a que el Guadalajara ha sufrido varias bajas sensibles y necesita jugadores de calidad para suplirlos. En medio de este contexto dan a conocer que Antonio Briseño podría ser una opción para que regrese a Chivas en el Clausura 2026. ¿Es el defensa que necesita el Guadalajara?

La forma de defender del Rebaño Sagrado en el Apertura 2025 fue de menor a mayor debido a que le anotaban goles insólitos por errores propios. Con el ingreso de Fernando González al cuadro titular Gabriel Milito encontró seguridad en el fondo.

En medio de la preparación para el duelo contra Cruz Azul, la directiva de Chivas comienza a definir la plantilla para el Clausura 2026. Uno de los futbolistas que sería opción para el Guadalajara según lo informado por José María Garrido es Antonio Briseño, quien se fue por la puerta de atrás para ser campeón con Toluca.

Antonio Briseño podría ser opción para volver Chivas. (Foto: IMAGO7)

“El Pollo Antonio Briseño, un jugador cumplidor, que mete, que siempre pone el esfuerzo por delante, las cuestiones futbolísticas y técnicas le han faltado en algunos tramos de su carrera, pero eso lo contempla con disciplina. Un jugador que no le sobraría al Guadalajara. A lo mejor por sistema, no lo veo tanto entrando, pero si pudiera tener más minutos de los que ha tenido en Toluca, que han sido nada”, reveló el periodista de Claro Sports en Futbol con Cerebro.

Y agregó: “Aunado a otras coyunturas que pueden darse en el equipo rojiblanco, el Pollo Briseño es una opción muy importante para regresar al cuadro del Guadalajara. Tengo entendido que también influye el tema familiar. El pollo quiere regresar a estar con su familia. Un punto que juega a favor es altamente apreciado por los altos mandos del equipo. Podría darse la casualidad de acompañar a Chivas en estas oportunidades. Es una zona donde todos empiezan a ganarle la partida.

Chivas sabe cuánto debería pagar por Daniel Aceves

Uno de los futbolistas que estaría en el radar de Chivas es Daniel Aceves, defensor de Pachuca. Según lo informado por 365Score, la directiva hidalguense pretende ganar al menos entre 2.5 y 3 millones de dólares con la venta del zaguero.