El futbol se ha convertido en el negocio perfecto para muchas personas que han dejado de lado lo deportivo por priorizar lo económico; sin embargo, aún hay personas que aman las instituciones, por lo que el mítico defensor español, Sergio Ramos, trataría de comprar al Sevilla, escuadra que dirige el viejo conocido de Chivas, Matías Almeyda.

El zaguero que brilló con el Real Madrid no olvida que sus orígenes en el balompié fue con la escuadra andaluz, por lo que estaría en análisis la posibilidad de que participe como accionista o propietario de la escuadra española.

Según información difundida por el Chiringuito de España, el legendario defensor tendría en mente el asociarse con un grupo importante de inversores para tratar de comprar al Sevilla con la intención de regresarlo a los primeros planos del balompié español.

“Tiene la intención de devolver al club al sitio que le corresponde a nivel económico, institucional y deportivo. Un proyecto con inversores muy potentes y gente del mundo del futbol. No dejaría el futbol en activo por el momento”, destapó dicho programa en redes sociales.

¿Cómo va el Sevilla de Matías Almeyda en la Temporada en España?

Previo a su participación en la jornada 18 de la competencia ibérica, la escuadra blanquirroja se encuentra en la décima posición con 20 puntos, producto de seis triunfos, dos empates y nueve descalabros, resultados que han comenzado a inquietar el entorno sobre la gestión del Pelado.

Sevilla está en venta

La institución ha venido sufriendo varias complicaciones económicas desde hace varios años, por lo que los socios estarían analizando el vender las acciones del club nervionense; sin embargo, se estarían presentando dificultades que han impedido que un grupo inversor estadounidense pueda cerrar la adquisición.