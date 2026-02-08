Chivas volverá a disputar un Clásico Nacional siendo líder del torneo, una condición que no se repetía desde hace más de una década. La última vez que el Rebaño llegó a un duelo frente al América en la cima de la tabla fue durante el Clausura 2015, en el ciclo de José Manuel de la Torre al frente del Guadalajara.

Aquel partido se disputó en el Estadio Akron y terminó igualado 1-1. El América se adelantó en la primera mitad con un gol de Paul Aguilar, mientras que en el complemento apareció Aldo De Nigris, ingresado desde la banca, para marcar el empate rojiblanco. Fue un encuentro intenso, cargado de tensión y simbolismo, en el que Chivas buscaba reafirmar un proceso que recién comenzaba a tomar forma.

La alineación de aquel Guadalajara estuvo conformada por Luis Michel; Raúl López, Carlos Salcedo, Carlos Salcido, Jair Pereira; Miguel Ponce, Carlos Fierro, Israel Castro, Isaac Brizuela; Marco Fabián y Omar Bravo, un once que mezclaba experiencia, referentes históricos y algunos jóvenes que luego serían protagonistas del proyecto de Almeyda.

Pese a llegar como líder a ese Clásico, Chivas no logró sostener el ritmo durante el resto del torneo. Finalizó la fase regular en el quinto lugar con 26 puntos, superó al Atlas en cuartos de final, pero quedó eliminado en semifinales frente a Santos Laguna, equipo que posteriormente se consagraría campeón.

Las Chivas de Milito quieren extender su racha

Once años después, el escenario vuelve a encontrar al Rebaño en lo más alto, ahora bajo el mando de Gabriel Milito, con cinco victorias en cinco presentaciones y una identidad de juego cada vez más marcada. Del otro lado estará un América en pleno proceso de reconstrucción, tras salidas importantes como las de Álvaro Fidalgo y Rodrigo Aguirre, lo que le da a este Clásico un contexto especial y una oportunidad inmejorable para que Chivas confirme su gran momento.