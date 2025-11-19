La noche de este martes llegó a su fin la Fecha FIFA de noviembre para la Selección Mexicana, un periodo que dejó sensaciones agridulces tras no conseguir ninguna victoria, con un empate y una derrota. Ahora, todos los jugadores de la Liga MX deben cambiar el chip de inmediato para enfocarse en la Liguilla que inicia la próxima semana.

En el caso de Chivas, los convocados fueron Raúl Rangel, Roberto Alvarado y la gran sorpresa, Armando González. Por ello, la afición se pregunta cuándo podrán reintegrarse a los entrenamientos para comenzar la preparación rumbo a los Cuartos de Final ante Cruz Azul, serie que arrancaría el próximo jueves.

Armando González debutó en la Selección Mexicana.

Tras romper filas este miércoles, lo más probable es que los rojiblancos regresen a Verde Valle este jueves. En caso de que el Cuerpo Técnico les otorgue un día extra de descanso, el retorno sería el viernes, lo que aún les permitiría contar con seis días de preparación para el partido de ida contra la Máquina.

Raúl Rangel jugó 90 minutos ante Uruguay, mientras que Armando González sumó 23 minutos contra Paraguay. El mayor desgaste fue para Roberto Alvarado, quien disputó 79 minutos frente a Uruguay y 30 más ante Paraguay, por lo que sería el jugador que podría llegar con mayor cansancio.

Chivas y Cruz Azul ya tendrían definidos los días de sus partidos

Según los reportes, Chivas enfrentará a Cruz Azul el jueves 27 en el Estadio Akron y el domingo 30 en el Estadio Olímpico Universitario. Serán dos duelos de altísimo nivel, protagonizados por dos de los equipos que mejor futbol desplegaron durante el Apertura 2025 y que, además, son de los clubes más populares y ganadores del país.