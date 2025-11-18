Chivas vive días de máxima preparación en Verde Valle, luego de asegurar su pase directo a la Liguilla del Apertura 2025. El equipo de Gabriel Milito acumuló casi tres semanas sin actividad oficial, un lapso que el entrenador argentino ha aprovechado para trabajar con altísima intensidad de cara a los Cuartos de Final contra Cruz Azul, una serie que será determinante para el futuro del Rebaño.

Con la intensidad a tope, el Guadalajara continúa afinando detalles en cada entrenamiento, aprovechando esta ventana sin partidos para pulir conceptos tácticos, mantener el ritmo competitivo y llegar en el mejor estado posible al duelo frente a la Máquina. Aunque el equipo aún espera la confirmación oficial de fechas y horarios, la preparación no se detiene ni un segundo.

Esta semana estará marcada por sesiones constantes en Verde Valle, donde Milito busca sostener el excelente nivel mostrado en la recta final del torneo. Serán entrenamientos enfocados en posesión, presión alta, duelos individuales y automatizaciones ofensivas, puntos clave para competir ante uno de los rivales más fuertes del campeonato.

Según la propia informació oficial de Chivas, el plan de trabajo será intenso y muy estructurado: prácticas matutinas martes, miércoles, viernes y domingo; una doble sesión el jueves; y descanso programado para el sábado, con el objetivo de mantener la carga física controlada, pero siempre al máximo nivel de competitividad.

Será oficial hasta que termine el Play-In, pero Chivas y Cruz Azul ya tendrían fechas

De acuerdo con diversos reportes, Chivas y Cruz Azul ya habrían elegido los días para disputar su serie de Cuartos de Final. La ida sería el jueves 27 en el Estadio Akron y la vuelta el domingo 30 en el Estadio Olímpico Universitario. Sin embargo, todo quedará confirmado cuando termine el Play-In y siempre y cuando Toluca y Tigres no soliciten esos mismos días para sus partidos.