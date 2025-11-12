En Chivas se respira un ambiente de unión, compromiso y motivación tras haber logrado la clasificación directa a la Liguilla del Apertura 2025. El gran cierre de torneo bajo la dirección de Gabriel Milito ha generado una energía positiva en todo el plantel, donde cada entrenamiento se vive con intensidad y con la mirada puesta en hacer un papel destacado en la fase final.

Sin embargo, no todos los jugadores han tenido el mismo protagonismo durante el semestre. Algunos se consolidaron como titulares indiscutibles, mientras que otros fueron relegados o incluso borrados de las convocatorias. Uno de los casos más comentados por la afición rojiblanca, tanto por cariño como por nostalgia, ha sido el de Alan Pulido, quien parecía haber quedado fuera de los planes del técnico argentino.

Puligol no ve minutos desde la Jornada 11 ante Puebla, y desde entonces solo ha sido convocado a dos partidos, sin ingresar al campo en ninguno de ellos. Los rumores apuntan a que no habrá renovación de contrato con el delantero, lo que hacía pensar que su ciclo estaba completamente cerrado. Sin embargo, su reciente actitud en los entrenamientos sorprendió a propios y extraños, mostrando una versión intensa y comprometida.

En un video compartido por la cuenta oficial de Chivas, se observa a los jugadores realizando ejercicios de velocidad durante la actual Fecha FIFA. Aunque todos mostraron una gran disposición, Alan Pulido destacó al correr a máxima intensidad, incluso superando a varios de sus compañeros en velocidad. Esta actitud podría interpretarse como un intento por recuperar la confianza de Gabriel Milito o, al menos, una forma de predicar con el ejemplo dentro del grupo.

Hugo Camberos también entrena al máximo nivel esperando ganarse minutos

En el mismo video también se aprecia a Hugo Camberos entrenando con gran intensidad. El joven canterano es otro de los futbolistas talentosos que no han logrado encajar del todo en el esquema del entrenador, a pesar de sus destacadas actuaciones en el Mundial Sub-20. Tanto él como Pulido parecen decididos a cerrar el torneo dejando una imagen ejemplar de profesionalismo y entrega.