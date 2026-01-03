Chivas afronta hoy su primer compromiso del 2026, enfrentando al Atlas y regresando al Estadio Jalisco para disputar la Copa Pacífica Centenario, torneo donde también participarán Rayados y Leones Negros de la UdeG. Al tratarse de un certamen amistoso y únicamente de preparación, existían dudas respecto a la respuesta de la afición; sin embargo, todo indica que la gente ya quiere ver al Rebaño Sagrado en acción y la asistencia apunta a ser muy positiva.

Los abonos para la Copa Pacífica Centenario, que van desde los 300 hasta los 1,000 pesos, incluyen los cuatro partidos del cuadrangular. Al revisar la disponibilidad la mañana de este sábado, varias zonas del estadio, especialmente las más cercanas a la cancha, aparecen prácticamente agotadas, mientras que en el resto de las secciones quedan muy pocos lugares, señal clara del gran interés por ver al Guadalajara.

Varias zonas del estadio están completamente agotadas.

Si bien Atlas, UdeG y Rayados también participan en el torneo y sus aficiones desean observarlos, no existe comparación con la popularidad del Rebaño Sagrado. Las Chivas dirigidas por Gabriel Milito son la principal atracción para adquirir los abonos de la Copa Pacífica Centenario, especialmente considerando que no se venden boletos por partido individual, sino únicamente para todo el evento.

Para los miles de aficionados que desean ver el encuentro, pero no viven en Guadalajara o no podrán asistir al estadio, toda la Copa Pacífica Centenario será transmitida a través de ESPN 3 y Disney+ Premium. Además, en Rebaño Pasión encontrarás el minuto a minuto, las incidencias y toda la información relevante del partido.

La Copa Pacífica Centenario es la última oportunidad de Milito para experimentar

Las Chivas llegan a este compromiso después de golear 4-0 al Irapuato, en un duelo en el que Gabriel Milito otorgó ocho debuts oficiales en el primer equipo. Por ello, en el encuentro de este sábado podríamos volver a observar a varios elementos jóvenes y a futbolistas que el estratega argentino desea evaluar antes del inicio del Clausura 2026, con el objetivo de definir sus roles dentro de la plantilla.