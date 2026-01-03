Chivas continúa con su preparación este sábado 3 de enero en la Copa Pacífica Centenario, en lo que será la última parada de la pretemporada previa al Clausura 2026. El Rebaño Sagrado volverá al Estadio Jalisco para enfrentar a su acérrimo rival, el Atlas, en el primer duelo del cuadrangular, donde buscará seguir afinando detalles futbolísticos antes del arranque oficial del torneo.

Chivas y Atlas se enfrentan en la Copa Pacífica Centenario.

Luego de la goleada 0-4 frente al Irapuato, la afición rojiblanca se encuentra ilusionada por volver a observar al equipo en acción. Si bien se trata de un partido amistoso en el que Gabriel Milito podrá realizar múltiples cambios y ensayos tácticos, también existe la expectativa de que el equipo muestre parte de la idea futbolística con la que competirá en el próximo certamen.

¿Chivas vs Atlas va por TV abierta?

Lamentablemente, el partido NO será transmitido en televisión abierta. Sin embargo, pese a tratarse de una competencia amistosa, los millones de seguidores del Guadalajara tendrán buenas noticias, pues el encuentro se podrá ver EN VIVO a través de ESPN 3 y Disney+. Además, recuerda que podrás seguir todos los detalles y las incidencias del compromiso en Rebaño Pasión.

El duelo entre Chivas y Atlas se disputará este sábado 3 de enero en la cancha del Estadio Jalisco, y está programado para iniciar en punto de las 20:45 horas, tiempo del centro de México. De este resultado y del enfrentamiento entre UdeG y Rayados surgirán los cruces para los partidos del domingo, por lo que será importante conocer quién será el próximo rival del Rebaño el 4 de enero.