El partido de este sábado ante Toluca luce como uno de los más complicados del torneo para el Guadalajara, no solo por enfrentar al actual bicampeón, sino porque los Diablos han comenzado a recuperar el nivel que los llevó a dominar en los últimos torneos. En ese sentido, visitar el Nemesio Díez será una enorme prueba para el equipo de Gabriel Milito que demostrará a qué pueden aspirar en Liguilla.

Además, el Rebaño Sagrado no ha podido trabajar con plantel completo, ya que siete jugadores fueron convocados por Javier Aguirre a la Selección Mexicana para el amistoso ante Islandia. Esto ha obligado a Milito a improvisar con juveniles en los entrenamientos para cubrir perfiles y mantener la estructura táctica, al menos durante la preparación previa al duelo.

En ese escenario, llamó la atención que la cuenta oficial del club publicara la presencia de Amaury Vergara en el entrenamiento, acompañado por Javier Mier. La visita del dueño del equipo fue interpretada como un mensaje de respaldo al plantel, especialmente después de la dolorosa derrota ante Cruz Azul y previo a uno de los encuentros más exigentes del calendario.

Si bien surgieron especulaciones sobre una posible presión para exigir el triunfo y acercarse nuevamente al premio del millón de dólares al equipo más constante del año futbolístico, todo apunta a que se trató más de una muestra de apoyo institucional que de un llamado de atención. La directiva quiere estar cerca del grupo en un momento clave de la temporada regular.

Chivas una vez más no es favorito ante el Toluca

Al igual que ocurrió en la previa contra Cruz Azul, el Guadalajara no parte como favorito para llevarse el triunfo en el Nemesio Díez, según diversos sitios de análisis estadístico y casas de apuestas. Sin embargo, en el fútbol los pronósticos no juegan y Chivas ya demostró que puede competirle de tú a tú a cualquiera, como lo hizo ante La Máquina, donde mereció un resultado más justo que la derrota.