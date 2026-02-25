Desde hace varias semanas han surgido rumores sobre el futuro de Gabriel Milito, primero vinculándolo con Independiente de Avellaneda y más recientemente con River Plate tras la salida de Marcelo Gallardo. Estas versiones encendieron las alarmas entre la afición rojiblanca, que aún tiene muy presente lo ocurrido con Fernando Gago y su abrupta salida rumbo a Boca Juniors.

Si bien el propio Milito se encargó de descartar cualquier tipo de negociación y dejó claro que cuando está comprometido con un proyecto no escucha ofertas externas, algunos aficionados se mostraron escépticos. El recuerdo de Gago, quien también negó públicamente su salida antes de aceptar el cargo en Boca, sigue generando desconfianza en el entorno del Guadalajara.

En medio de este contexto, Rubén Rodríguez, periodista de Fox Sports, lanzó una comparación contundente entre ambos técnicos. Sin rodeos, aseguró que Gabriel Milito es un entrenador con clase, compromiso y lealtad, a diferencia de Fernando Gago, enviando un mensaje directo para tranquilizar a la afición de Chivas sobre la continuidad del estratega argentino.

“Milito no es Gago, quédense tranquilos. Gabriel Milito no les va a hacer lo mismo que les hizo Fernando Gago. Hay clase, hay tamaños, hay responsabilidades, hay compromiso, lealtad con el proyecto”

Además, Rodríguez señaló que Milito podría renovar su contrato con Chivas en cualquier momento, ya que tanto el técnico como la directiva están satisfechos con el rumbo del proyecto deportivo. Según el periodista, en Verde Valle existe plena confianza en que los títulos llegarán tarde o temprano, por lo que no hay preocupación por una posible salida del entrenador en el corto plazo.

Gabriel Milito sí es uno de los técnicos más buscados en Argentina según Rubén Rodríguez

Por último, Rubén Rodríguez reconoció que Milito es uno de los entrenadores más cotizados en Argentina, y que varios clubes lo ven como una pieza clave para recuperar protagonismo continental. Incluso lo colocó junto a Antonio Mohamed, actual técnico del Toluca, como dos de los nombres que podrían devolverle protagonismo a los clubes argentinos en la Copa Libertadores, justamente en la semana en la que Chivas enfrentará al equipo del “Turco”.