Javier Aguirre decidió convocar a siete jugadores de Chivas para el partido de este miércoles contra Islandia, aprovechando que no es Fecha FIFA y que debe echar mano exclusivamente de futbolistas de la Liga MX. Además, Amaury Vergara había prometido apoyo total a la Selección Mexicana, por lo que el Guadalajara no puso trabas para las convocatorias, a pesar del momento clave que atraviesa el equipo en el Clausura 2026.

Esta situación podría repetirse en futuras convocatorias, donde si bien el número de jugadores llamados podría ser menor, Chivas seguiría perdiendo piezas importantes por compromisos con el Tri. Esto ha obligado a Gabriel Milito a realizar ajustes desde ahora, implementando un tipo de entrenamiento que no había tenido necesidad de hacer anteriormente para preparar escenarios con ausencias masivas.

Con más de la mitad del equipo titular fuera de los entrenamientos de lunes y martes, el estratega argentino ha tenido que trabajar de manera intensiva con juveniles del Tapatío y de la Sub-21. Aunque estos jugadores suelen integrarse ocasionalmente al primer equipo, en esta ocasión han sido protagonistas en Verde Valle, participando en trabajos tácticos y simulaciones de partido con roles mucho más relevantes.

Este escenario también servirá para que Milito empiece a tomar decisiones rumbo a la liguilla, evaluando qué canteranos pueden ser alternativas reales para suplir a titulares en caso de bajas. Con la llegada de Jonathan Pérez como el último refuerzo permitido, el Guadalajara no tendrá más incorporaciones, y a diferencia de otros clubes, no contará con extranjeros adicionales que puedan funcionar como comodines en la fiesta grande.

Gabriel Milito no haría rotaciones contra Toluca a pesar de no tener a medio equipo

Todo indica que, aunque solo podrá trabajar con el plantel completo jueves y viernes, Gabriel Milito no planea realizar rotaciones importantes para enfrentar al Toluca, salvo que sean estrictamente necesarias. Por ello, se espera un once inicial muy similar al que saltó a la cancha contra Cruz Azul, manteniendo la base titular pese al desgaste y a la preparación atípica de la semana.