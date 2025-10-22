Alan Pulido ha tenido muy poca actividad bajo el mando de Gabriel Milito. En lo que va del Apertura 2025, el delantero de Chivas ha jugado solo 5 partidos, apenas 2 de ellos como titular, sumando 249 minutos en los que no ha podido marcar ni un solo gol.

Además, no fue convocado para el duelo de este miércoles ante Querétaro ni para el del sábado pasado frente a Mazatlán, por lo que todo apunta a que su participación en el cierre del torneo será cada vez menor.

Sin embargo, un detalle en un video compartido por la propia cuenta oficial de Chivas llamó la atención de la afición. En las imágenes, se observa a jugadores como Alan Mozo o Luis Romo saliendo del entrenamiento sudados y visiblemente cansados, reflejando la intensidad de la práctica. En contraste, Pulido aparece prácticamente impecable, sin sudor e incluso sin despeinarse, lo que hizo pensar en una falta de entrega en los entrenamientos.

Por si fuera poco, el contrato de Alan Pulido termina presuntamente en diciembre, y todo indica que no será renovado. Así, su segunda etapa con el Rebaño Sagrado podría cerrar con más pena que gloria, muy lejos de la brillante versión que dejó en su primera etapa.

Alan Pulido podría pelear por su permanencia en Chivas en el cierre del Apertura 2025

Aun así, nada está totalmente dicho. Restan tres partidos de la fase regular que serán clave para el pase directo a la Liguilla, además de lo que pueda pasar en la Fiesta Grande del Futbol Mexicano, por lo que Pulido todavía tiene una última oportunidad de ganarse minutos y despedirse dejando una mejor impresión.