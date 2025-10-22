Chivas se mantiene firme a sus ideales futbolísticos y aspira a dominar por completo a sus rivales, por lo que el compromiso contra Querétaro no fue la excepción, en donde Armando González no salió en su mejor noche y se equivocó en una jugada muy clara dentro del área chica.

En una jugada que nació desde el tiro de esquina, la pelota se paseó hasta segundo poste, en donde la Hormiga recibió el esférico dentro del terreno de Gallos Blancos, en donde sacó un zurdazo buscando la base del poste, pero la redonda la mandó fuera del campo de manera increíble.

Armando González es el mejor romperredes del chiverío con siete dianas en el Apertura 2025 hasta el momento, por lo que las aspiraciones rojiblancas dependen en gran medida del rendimiento del delantero número 34.

Volvió a perdonar la Hormiga

Unos minutos después, Armando González volvió a cometer otra equivocación tras una precisa diagonal retrasada del Cotorro, en donde el delantero se barrió para alcanzar a impactar la pelota, pero la mandó por encima de la portería queretana.

¿Cuándo se jugará el Chivas vs. Atlas?

El siguiente compromiso del Guadalajara se llevará a cabo el próximo sábado 25 de octubre en la cancha del Estadio Akron cuando reciba al Atlas en punto de las 19:07 horas, tiempo del centro de México.