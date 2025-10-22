Armando González se está convirtiendo en una realidad, no solamente como goleador de Chivas, sino como delantero mexicano dentro de la Liga MX, por lo que está peleando palmo a palmo por el título de goleo del Apertura 2025 contra todo pronóstico.

La Hormiga es el cuarto mejor romperredes del futbol mexicano con siete dianas, por lo que solamente está detrás de Paulinho que tiene 10, además de Joao Pedro y Germán Berterame que tienen nueve dianas cada uno.

Armando González se ha convertido en el hombre gol del Guadalajara, incluso por encima de jugadores consolidados como Chicharito Hernández o Alan Pulido, a quienes ya les ganó la carrera por la titularidad en el Rebaño.

Así va la tabla de goleo del Apertura 2025