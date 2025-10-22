Armando González ya no es el futuro de Chivas, es el presente. Con apenas 21 años, el delantero del Rebaño Sagrado vive un momento espectacular en el Apertura 2025, donde lleva 7 goles a falta de 4 partidos por disputarse. Su rendimiento ha sido tan alto que se ha ganado la titularidad por encima de figuras como Javier Hernández, Alan Pulido y Teun Wilke.

Su gran momento también lo ha puesto en la órbita de la Selección Mexicana. Cada vez más voces lo mencionan como un candidato natural para ser convocado al Tri, y aunque algunos creen que aún es pronto para hablar del Mundial, otros piensan que Armando podría ser una de las grandes sorpresas rumbo a la próxima Copa del Mundo.

Ricardo Peláez, exdirector deportivo de Chivas, es uno de los más entusiastas al reconocer el crecimiento de Armando González. El exdirectivo destacó en ESPN que el joven delantero ha sabido competir y ganarse su lugar en una plantilla llena de experiencia, aprendiendo de jugadores consagrados y demostrando una disciplina ejemplar.

“Le ganó la titularidad a Wilke, a Chicharito y a Pulido. Ha superado todo lo que le han puesto y lleva 7 goles en un torneo, es muy buena cuota. Chivas ha ganado 4 partidos ganados de forma consecutiva y parte importante ha sido él. Ojalá siga con ese ritmo de juego, seguramente llegará a la Selección, el Mundial y hasta a Europa, es un muchacho muy disciplinado”.

Para Peláez, el desempeño de González refleja trabajo, madurez y mentalidad ganadora. Su evolución ha sido tan rápida que no solo lo ve consolidado en el primer equipo, sino también con un futuro en la Selección, en el Mundial y hasta en Europa. Su compromiso y constancia, considera, lo han llevado a superar cada reto que se le ha presentado.

Armando González tiene oportunidades reales de ser convocado al Mundial 2026

El cierre del Apertura 2025 y el próximo Clausura 2026 serán determinantes para su futuro inmediato. Todo indica que Armando González ya está en la mira de Javier Aguirre, actual estratega de la Selección Mexicana, y no sería raro verlo debutar con el Tri en los próximos meses, para empezar a ganarse un lugar rumbo al Mundial.