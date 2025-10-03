El ataque de las Chivas vive gran momento gracias a sus tres delanteros. Con los regresos de Javier Hernández y Alan Pulido, el prometedor canterano Armando González no solo tiene mucha competencia interna, también mucho que aprender de dos delanteros de probada trayectoria. La Hormiga ha reconocido públicamente lo mucho que le aporta esta competencia, y recientemente lo volvió a hacer mostrando su admiración a ambos veteranos.

El joven delantero explicó que la dinámica en los entrenamientos va más allá de la lucha por ser titular. “Esa competencia me hace crecer cada día, no solo competir, también aprender de ellos”, declaró González, revelando una mentalidad enfocada en mejorar cada día, aprovechando que tiene a su lado a dos delanteros que ya hicieron historia con la camiseta rojiblanca.

El Otaku del Gol explicó qué puede aprender de Chicharito y de Puligol, sabiendo que ambos tienen cualidades muy distintas. De Hernández, máximo goleador en la historia de la Selección Mexicana y exjugador de gigantes europeos, González aprende a ubicarse mejor en el campo: “Los movimientos es lo que que me ayuda Javier a corregir”.

Por su parte, las enseñanzas de Pulido para La Hormiga se centran en aspectos más técnicos: “Pulido que la verdad cubre el balón muy muy bien y sabe desmarcarse también muy bien fuera del área”, señaló el joven delantero, valorando la inteligencia táctica de Pulido para el juego de espaldas al arco y la generación de espacios. Finalmente, González finalizó agradeciendo a ambos compañeros: “Aprender de ellos me ayuda mucho a crecer”.

La llamada de Selección Mexicana que no llegó para Armando González

Pese a que la Selección Mexicana no convocó a Raúl Jiménez por lesión, Armando González no fue considerado para la convocatoria de la Fecha FIFA de este mes. Si bien estaba claro que el joven atacante no iba a ser titular con el Tri debido a su juventud y a que el titular será Santiago Giménez, muchos esperaban que pudiera ser llamado por Javier Aguirre para empezar a empaparse del ambiente de la Selección.