El buen rendimiento que trae Armando González con las Chivas de Guadalajara parece no haber pasado desapercibido para el entrenador de la Selección Mexicana, Javier Aguirre. El Vasco ya incluyó a la Hormiga en el reciente microciclo que tuvo lugar en el Centro de Alto Rendimiento, pero esta vez podría hacerle lugar en la convocatoria oficial.

El canterano rojiblanco lleva cinco gritos en el Apertura 2025 de la Liga MX, uno de ellos, el más resonante, contra América en el Clásico Nacional. A sus 22 años, el atacante se consolida como el goleador más eficaz del Rebaño y comienza a levantar la mano para el Tri, donde según reportes, sorprendió para bien al cuerpo técnico.

Los recientes problemas físicos de Raúl Jiménez abrirían lugar en la nómina para un centrodelantero y la Hormiga, que trabajó reciéntemente con el Tri, es un gran candidato a recibir el llamado según reportes de David Medrano y Fernando Esquivel. Sin embargo, el goleador rojiblanco tiene otros dos competidores contra los que debería imponerse.

Ángel Sepúlveda y Germán Berterame, los competidores de la Hormiga

En primer lugar, Ángel Sepúlveda, delantero de Cruz Azul y que ya ha formado parte del proceso del Tri con el Vasco Aguirre. El Cuate se lesionó justamente en el duelo contra Chivas y aunque ya regresó, lo hizo sumando unos pocos minutos desde el banquillo, sin grandes rendimientos. Además, a sus 34 años, sería una alternativa más cortoplacista que Hormiga González.

El otro competidor del canterano rojiblanco es Germán Berterame, argentino naturalizado que pasa por un buen momento en Monterrey -uno de los líderes del torneo- con seis anotaciones, una más que la Hormiga. Sin embargo, a nivel internacional no ha dejado buenas sensaciones cuando le tocó representar al Tri.