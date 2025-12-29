Si bien en un principio Javier Mier generó dudas tras ser anunciado como director deportivo del Club Deportivo Guadalajara, el exjugador de equipos como Atlante y Lobos BUAP, poco a poco ha ido callando bocas, al grado de que la afición rojiblanca está ilusionada con su proyecto.

Su primera decisión importante como director deportivo de Chivas fue la contratación de Gabriel Milito tras la etapa corta de Gerardo Espinoza, pues en Verde Valle buscaban mejores resultados, los cuales vieron rápidamente con el argentino.

Y sobre la gestión de Javier Mier habló en exclusiva con Rebaño Pasión el exjugador del Club Deportivo Guadalajara, Joel “Tiburón” Sánchez, calificando de positivos los primeros meses del exjugador mexicano como director deportivo de Chivas.

“Fíjate que Javier Mier es un joven preparadísimo, es un joven que aparece poco en reflectores si se dan cuenta y eso es señal de que están trabajando”, mencionó el “Tiburón Sánchez.

Javier Mier regresó a Chivas al protagonismo.

“Yo creo que la gestión de Javier Mier termina por ser positiva y de mucho aporte, de muy buena visión en los refuerzos que llegaron. Funcionaron por el perfil de equipo que terminó jugando, entonces hay que darle algo de crédito al director deportivo”, agregó Joel Sánchez.

Cabe mencionar que, tras la llegada de Javier Mier a la dirección deportiva, el Rebaño Sagrado volvió al protagonismo en el futbol mexicano, gracias al excelente trabajo que hizo en el mercado de fichajes de verano pasado.

