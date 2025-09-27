Armando González continúa dando pasos firmes rumbo a la consolidación como jugador profesional de la Liga MX y como goleador titular de Chivas en este Apertura 2025, ya que es uno de los atacantes más letales en cuanto a anotaciones y minutos jugados.

La Hormiga tuvo un destacado partido frente al Puebla, en donde las pésimas condiciones de la cancha del Estadio Cuauhtémoc impidieron que ambos equipos pudieran demostrar su mejor futbol, por lo que el delantero no pudo tener muchas ocasiones de peligro en la portería camotera.

Hasta el día de hoy, la Hormiga es el mejor romperredes mexicano del torneo, junto a Ángel Sepúlveda de Cruz Azul, en donde cada uno presume cinco dianas en el semestre, aunque están detrás de varios extranjeros como Joao Pedro, Paulinho, Sergio Canales y Germán Berterame.

Así va la tabla de goleo del Apertura 2025