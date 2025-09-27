En Chivas se mantienen con la esperanza de recomponer el rumbo en este Apertura 2025 y tener un cierre de torneo que raye en la perfección y le permita al Rebaño meterse a la Liguilla para pelear por el título; sin embargo, la directiva ya estaría tomando decisiones pensando en el próximo Clausura 2026.

Tomando en cuenta de que se le dará continuidad al proyecto de Gabriel Milito en el Guadalajara, la dirigencia integrada por Amaury Vergara, Javier Mier y Alejandro Manzo, ya estarían planificando el próximo semestre, en donde ya habría un consenso sobre las posiciones a reforzar sí o sí en el próximo mercado de transferencias.

El comunicador, Alejandro Ramírez, reveló que en el chiverío están conscientes de que hay muchas áreas de oportunidad en el plantel, por lo que se buscarían dos incorporaciones para el próximo semestre.

“Entre que camina el torneo actual y pláticas tanto Amaury Vergara, Javier Mier, Alejandro Manzo y el estratega Gabriel Milito, tienen sus lecturas respecto a qué necesitarían para estar compitiendo más adelante. No solo qué necesitamos, sino hacerle llegar a Milito esos hombres que consideran piezas fundamentales para tener mejores resultados”, explicó el comunicador en su canal de YouTube.

En dicha transmisión, dejó en claro que la directiva rojiblanca estaría buscando apuntalar el plantel en dos zonas fundamentales: defensa central y centro delantero, la primera por la fragilidad que se ha mostrado y la segunda ante las inminentes salidas de Chicharito Hernández y Alan Pulido.

¿Cuándo se jugará el Chivas vs. Pumas?

El Guadalajara disputará dos partidos consecutivos fuera del Estadio Akron, por lo que tras el duelo contra el Puebla, el chiverío regresará a la actividad hasta el domingo 5 de octubre cuando los rojiblancos se enfrenten a los Pumas en la cancha del Estadio Olímpico Universitario.