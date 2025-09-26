Chivas ya no tiene ningún margen de error, por lo que requiere cerrar el Apertura 2025 de forma casi perfecta para poder mantener encendidas sus aspiraciones de calificar a la Liguilla de manera directa, por lo que el siguiente paso es frente al Puebla.

Previo al arranque de este encuentro, el Guadalajara se encontraba en la posición 11 de la tabla de posiciones con 11 puntos, por lo que un triunfo sobre La Franja podría meterlo de lleno en la lucha por un lugar en el Play-In, acercándolo a los primeros lugares.

Afortunadamente para la causa rojiblanca, en el panorama lucen rivales que en el papel lucen accesibles para poderlos derrotar, ya que falta enfrentar a Puebla, Pumas, Mazatlán, Querétaro, Atlas, Pachuca y al final, Rayados, el rival más complicado que le quedaría a los de la Perla de Occidente.

Así va Chivas en la tabla de posiciones del Apertura 2025