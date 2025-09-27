Después de muchas horas de espera, el partido entre Chivas y Puebla por fin pudo iniciar, en donde el Rebaño no tardó mucho en demostrar su superioridad sobre los camoteros, en donde Bryan González se lució con el mejor gol de su carrera.

En una cancha del Estadio Cuauhtémoc que estaba muy dañada por las condiciones climatológicas, el Guadalajara comenzó a poner la pelota elevada, en donde una genialidad fue suficiente para abrir el marcador.

Después de un tiro de esquina a favor que no rindió frutos, el chiverío gestó una nueva jugada en donde Luis Romo se apoyó en Richard Ledezma, quien recibió y mandó un centro al corazón del área, en donde el Cotorro se lanzó de tijera para mandar la pelota al fondo de las redes.

¿Cuándo se jugará el Chivas vs. Pumas?

El Guadalajara disputará dos partidos consecutivos fuera del Estadio Akron, por lo que tras el duelo contra el Puebla, el chiverío regresará a la actividad hasta el domingo 5 de octubre cuando los rojiblancos se enfrenten a los Pumas en la cancha del Estadio Olímpico Universitario.