El futbol es el deporte por excelencia en México, por lo que después de muchos años de que se practica de manera profesional, miles de jugadores han logrado el sueño de ser profesionales, aunque solamente unos pocos han podido convertirse en leyendas, por lo que Andrés Guardado eligió a su top 5.

El Principito dejó de lado su formación en el Atlas y fue objetivo en el momento de enumerar a los mejores patea balones que ha brindado México al planeta entero, en donde eligió a tres surgidos de Chivas en la contienda por ser los mejores de la historia.

Andrés Guardado admitió que Chicharito Hernández está en tercer lugar detrás de Hugo Sánchez y Rafael Márquez; sin embargo, no fue contundente en el cuarto y quinto lugar, en donde enumeró a varios elementos entre los cuales destacó a Carlos Vela y Carlos Salcido.

“Los primeros tres están muy claro que es Hugo Sánchez, Rafael Márquez y Chicharito Hernández. Después yo me lo pelearía a lo mejor con Carlos Vela, con Cuauhtémoc Blanco, con Carlos Salcido, con Jorge Campos, con Memo Ochoa, ahí me pelearía el cuarto y quinto con el que se deje venir”, declaró el Principito en el Cafelito de Josep Pedrerol.

¿Qué dijo Andrés Guardado sobre Chivas que hizo enfurecer a la afición del Atlas?

“Siento que traía sangre bética por dentro porque el Atlas es muy parecido. En mi ciudad están las Chivas y el Atlas, y Chivas es el más ganador, el que siempre son campeones. Acá Betis y Sevilla y Sevilla ya había ganado Europa League y siempre más ganador. La pasión que se vivía por el Atlas no era por campeonatos, sino por algo de adentro y conecté mucho con eso”, concluyó.