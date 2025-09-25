El Apertura 2025 recién está ingresando a su segunda mitad; sin embargo, los rumores de cara al mercado de fichajes ya están comenzando a aparecer, en donde se ha mencionado que Cruz Azul ya estaría poniendo el ojo en el portero de Chivas, Raúl Rangel para reforzar su portería en el 2026.

Es cierto que en el entorno de La Máquina hay incertidumbre por la notoria baja de juego que ha presumido el cancerbero colombiano Kevin Mier, cometiendo múltiples equivocaciones; sin embargo, es un hecho de que en el conjunto celeste tienen la esperanza de poder venderlo próximamente a Europa.

Según información que publica el Diario Récord en sus redes sociales, miembros de la directiva de La Máquina ya habrían tenido un acercamiento con los dirigentes rojiblancos para saber detalles contractuales del cancerbero rojiblanco.

“Desde Guadalajara me dijeron, no ahora, que ya hubo un contacto con la gente de Chivas para preguntar por Tala Rangel. Me dicen en Chivas que Cruz Azul preguntó por Tala Rangel”, dijo el comunicador Luis Castillo en una transmisión en vivo.

¿Cuándo termina el contrato de Raúl Rangel en Chivas?

En septiembre del 2024, el Guadalajara informó que la directiva rojiblanca alcanzó un acuerdo para extender y mejorar el contrato del cancerbero Raúl Rangel para mantenerlo en sus filas hasta el verano del 2028, por lo que todavía le restan varios años vinculado al chiverío, aunque no se ha filtrado un posible monto de una cláusula de rescisión para liberar su carta.