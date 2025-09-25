Chivas estaría por vivir una nueva dificultad de cara a los próximos partidos del Apertura 2025, en donde uno de sus futbolistas estaría siendo observado con detenimiento por parte de la Liga MX y se trataría de Diego Campillo, quien podría ser suspendido.

A lo largo de este semestre, el Guadalajara ha tenido que lidiar con muchas ausencias en varias jornadas debido a lesiones, llamados a Selecciones Mexicanas y hasta suspensiones, en donde el nuevo refuerzo rojiblanco podría sumarse en las próximas semanas a esa lista.

Campillo es un futbolista que se desempeña en zonas de mucho roce con los adversarios, ya que ha jugado como defensa y como contención, por lo que ha cometido muchas faltas en el torneo, por lo que actualmente ya presume cuatro amonestaciones en el semestre.

Es por eso que en caso de que reciba una tarjeta amarilla durante el duelo contra el Puebla de este viernes en el Estadio Cuauhtémoc, el plurifuncional futbolista del chiverío se perdería el duelo contra los Pumas de la próxima semana.

Hay que recordar que el Rebaño es uno de los clubes con mejor comportamiento de todo el futbol mexicano, en donde solamente ha recibido una tarjeta roja y fue contra Toluca por parte de Fernando González, quien ya cumplió con su juego de suspensión y será elegible para el duelo contra La Franja.

¿Cuándo se jugará el Chivas vs. Puebla?

El siguiente compromiso del Guadalajara en el Apertura 2025 se llevará a cabo el próximo viernes 26 de septiembre en la cancha del Estadio Cuauhtémoc cuando el Rebaño visite al Puebla, compromiso que está pactado a disputarse en punto de las 21 horas, tiempo del centro de México.