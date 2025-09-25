Una de las noticias que más despierta interés en el entorno de las Chivas es sobre la marca que confeccionará la ropa del Rebaño para el próximo Apertura 2026, en donde las negociaciones entre los rojiblancos y Nike estarían avanzando, pero no estarían cerradas por completo.

Aunque en días recientes se ha especulado que el Guadalajara ya tendría cerrado el acuerdo con la empresa de la palomita, la realidad es que tanto David Medrano como Alejandro Ramírez aseguran que dicha negociación no está cerrada todavía.

Hay que recordar que el chiverío está aliado con Puma desde el 2016; sin embargo, el acuerdo estaría por concluir, por lo que la directiva encabezada por Amaury Vergara está analizando opciones para el próximo año futbolístico, en donde en noviembre debería resolverse dicha situación.

“Hasta donde sé, arreglado no está. Están en negociaciones”, dijo Medrano. “Hay un tiempo de negociaciones, de estira y afloja de aquí a finales de noviembre porque en diciembre tienen que manarse a hacer muchas cosas”, remató Ramírez.

“Nike es una empresa que trabaja con ocho meses de anticipación tienes que mandar tus patrocinios y no te permiten que parches con la venta de un patrocinio posterior”, concluyó Medrano.

¿Por qué mucha gente quiere el cambio de Puma a Nike?

La realidad es que la empresa alemana no ha registrado muchas innovaciones en las indumentarias del Guadalajara de los años recientes, siendo muy similares una con la otra, por lo que muchos seguidores rojiblancos desean cambiar de ideas, además de que sería un acuerdo millonario que podría facilitar la llegada de más refuerzos.