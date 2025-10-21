El tiempo sigue transcurriendo y en Chivas ya estarían planificando múltiples aspectos para el próximo año 2026, en donde no solamente sería en materia deportiva, sino también comercial, en donde el Rebaño estaría por cerrar otro acuerdo millonario que hace sonreír a Amaury Vergara.

Una de las principales incógnitas que tiene la afición del Guadalajara de cara al próximo año futbolístico es sobre la marca que vestirá al chiverío, en donde Puma estaría viviendo sus últimos meses de contrato, además de que se ha filtrado el interés de Nike de firmar con los tapatíos.

Es por eso que el comunicador Alejandro Ramírez, reveló que el acuerdo ya está muy encaminado para cerrarse y que la marca de la palomita sea la nueva socia comercial del conjunto rojiblanco, por lo que ya empezarán los bocetos para definir el nuevo jersey en las próximas semanas.

“A partir del próximo año, y ya están en el tema para trabajar muy fuerte en el tema de los dummys. Recordar que Nike es una empresa que por estrategia y logística, con mucho tiempo de antelación empiezan a trabajar los uniformes y a tener los dummys para ir agregando marcas, si hay que corregirle algo o si dan el visto bueno.

“Por todo esto, Nike tiene que agarrar mucho tiempo de antelación, porque a partir de este fin de año tienen que comenzar a hacerse todo lo que se va a hacer para la producción de la presentación de Chivas en el próximo año futbolístico“, explicó el comunicador en su canal de YouTube.

¿Cuándo terminará el contrato de Puma con Chivas?

El Guadalajara extendió su acuerdo en el 2020 por cinco años más; sin embargo, le restaba un año adicional con la empresa alemana, por lo que en el verano del 2026 llegará a su fin el acuerdo entre ambas empresas, abriéndole paso a la marca de la palomita.