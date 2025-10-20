En el año de 2016 Puma comenzó a vestir al Club Deportivo Guadalajara, contrato que estaba pactado hasta el 2021 y que en 2020 se llegó a un acuerdo para renovar por cinco años más, es decir, hasta verano de 2026.

Si bien, existe una buena relación con la empresa alemana, la directiva de las Chivas, encabezada por el presidente, Amaury Vergara, estarían pensando en no renovar el convenio y según Footy Headlines ya tendrían listo para que Nike sea su nuevo patrocinador.

Cabe mencionar que no sería la primera vez que Nike vista al Rebaño Sagrado, pues fue la marca que los vistió durante cinco compromisos después de lograr la décima estrella, pero la relación culminó debido a problemas con los patrocinadores en ese entonces de la institución ‘Rojiblanca’. Destacar que luego de ser vestidos por un breve tiempo por Nike, el Club Deportivo Guadalajara regresó a ser patrocinado por la marca mexicana Atlética.

Chivas dejaría de ser vestido por Puma.

El único título de Liga que dejaría Puma en las vitrinas de Chivas

El único título que podría dejar Puma al Club Deportivo Guadalajara sería el del Torneo Clausura 2017 bajo el mando de Matías Almeyda. No obstante, después de nueve años, Chivas regresó a a Final, ahora con Paunovic, en el Torneo Clausura 2023; sin embargo la perdieron con los Tigres de Robert Dante Siboldi.