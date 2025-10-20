Chivas viene de superar a Mazatlán por 2-0 en el Estadio Akron por la jornada 14 del Apertura 2025 de la Liga MX. El fin de semana enfrenta a los Bucaneros, el Guadalajara volverá a tener acción a mitad de semana cuando enfrente a Querétaro y destapan que el único jugador descartado es Alan Mozo, quien sigue con su recuperación de su rodilla.

El equipo rojiblanco viene de cumplir con su tarea debido a que superó como correspondía a un equipo que en los papeles era menor. Armando González y Bryan González le dieron la victoria al Rebaño Sagrado para dejar claro que van a jugar al menos el Play-in y que están para pelear por el sexto lugar de la tabla general de posiciones, último boleto directo a la Liguilla.

El miércoles volverá a tener acción en el Estadio la Corregidora cuando enfrente a Querétaro por la jornada 14 del Apertura 2025. A menos de dos días para el duelo contra los Gallos Blancos, Jesús Bernal confirmó que el único descartado es Alan Mozo, jugador que estaría en la parte final de su recuperación.

Alan Mozo el único descartado en Chivas. (Foto: IMAGO7)

¿Cómo marcha Chivas en el Apertura 2025?

Tras la victoria ante Mazatlán, Chivas se ubica en la octava posición de la tabla general de posiciones con 20 puntos. El equipo de Gabriel Milito se encuentra a un punto de Pachuca, último equipo clasificado directo a la Liguilla del Apertura 2025.

¿A qué hora se juega Chivas vs. Querétaro?

El juego entre Chivas y Querétaro por la jornada 14 del Apertura 2025 de la Liga MX se llevará adelante desde las 19:00 del Centro de México en el Estadio La Corregidora el próximo miércoles 22 de octubre. El partido se podrá seguir EN VIVO y EN DIRECTO por Caliente TV.