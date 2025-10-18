Chivas tiene una racha ganadora de tres triunfos en fila; sin embargo, aún es insuficiente para poder meterse a puestos de calificación directa a la Liguilla del Apertura 2025, por lo que necesitan derrotar al Mazatlán para poder colarse entre los mejores clubes de la Liga MX.

El Guadalajara depende de sí mismo en este cierre de la fase regular del torneo mexicano, por lo que un triunfo los catapultaría a 20 puntos, peleando palmo a palmo por el sexto lugar de la clasificación general.

Hay que recordar que esta semana será de jornada doble, por lo que en caso de tener una semana perfecta, el chiverío estaría prácticamente lugar en el Play-In y con amplias posibilidades de meterse de manera directa a la Fiesta Grande.

Así va Chivas en la tabla de posiciones del Apertura 2025