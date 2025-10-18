Chivas está más vivo que nunca en el Apertura 2025; sin embargo, eso no ha impedido que se le vincule al Rebaño con rumores de cara al próximo mercado de fichajes, en donde uno de los jugadores que más ha sonado para vestirse de rojiblanco sería Sebastián Córdova.

El mediocampista estaría en boca de todos debido a las imágenes que aparecieron durante la semana, en donde se confirmó que estaría trabajando por separado del resto del plantel de Tigres, aunado a que está en las últimas semanas de su contrato con la escuadra universitaria.

Sin embargo, ya hubo una ocasión en que el Guadalajara ya tenía todo amarrado con el futbolista para que se vistiera de rojiblanco; sin embargo, Uriel Antuna fue el encargado de tirar ese traspaso debido a que se negó a irse a intercambio al América, debido a que quería ganar más dinero que en el chiverío.

“¿Se acuerdan que estuvo cerca de llegar a Guadalajara? Cuando se iba a dar el trueque con América a cambio de Uriel Antuna, pero Antuna tumbó el acuerdo porque quería llegar ganando más dinero que el que ya ganaba aquí y era un dineral.

“Con Sebastián Córdova, Ricardo Peláez ya lo tenía todo tratado, todo cerrado. A final de cuentas se le vino para abajo, porque Uriel Antuna no quiso aceptar las condiciones que le ponía América, que le ofrecía menos dinero que el que ganaba en Chivas”, explicó el comunicador José María Garrido en su canal de YouTube.

¿Qué sucedió con Uriel Antuna y Chivas?

Ante la incapacidad de cerrar el intercambio con el América, el entonces director deportivo rojiblanco, Ricardo Peláez, insistió y consiguió concretar el traspaso de Roberto Alvarado procedente de Cruz Azul, mandando al Brujo a La Noria, en donde alcanzó su mejor versión futbolística.