El rendimiento que está comenzando a mostrar Chivas en el Apertura 2025 está haciendo que crean en el Rebaño hasta los personajes más escépticos del futbol mexicano, en donde el exentrenador rojiblanco, Ricardo Ferretti, es uno de los que ha mostrado un cambio total de perspectiva en las últimas semanas.

Después de los tres triunfos en fila que presume el Guadalajara, el discurso del Tuca se ha transformado radicalmente, asegurando que de cara a los compromisos contra Mazatlán, Querétaro y Atlas, los de la Perla de Occidente saldrán con nueve puntos, metiéndose a zona de calificación directa a la Liguilla.

“De los próximos tres, nueve puntos va a ganar Chivas. ¿Y qué? Reconozco y qué bueno por Chivas. No tengo ningún problema”, dijo el exentrenador del Rebaño en ESPN.

Hay que recordar que tras el pésimo arranque de campeonato y la seguidilla de malos resultados, el propio Ricardo Ferretti declaró abiertamente que los tapatíos saldrían con cero puntos de la etapa del calendario en el que se enfrentarían a Xolos, Cruz Azul, América, Tigres y Toluca, en donde hasta apostó comidas con otros especialistas de la televisora en la que colabora.

“Cero puntos va a ganar. Lo firmo, lo apuesto ¡Va! (gana Javier Alarcón si sacan un punto). Los invito a los cuatro, si gana un punto. Yo no me rajo ¿Tú crees que Chivas va a ganar en estos cinco partidos un punto?”, fue parte de lo que comentó el Tuca Ferretti en Futbol Picante el pasado 18 de agosto.

¿Cuándo se jugará el Chivas vs. Mazatlán?

El regreso a la actividad del Guadalajara en el Apertura 2025 se llevará a cabo el próximo sábado 18 de octubre en la cancha del Estadio Akron, duelo que estaría pactado a arrancar en punto de las 19:07 horas, tiempo del centro de México.