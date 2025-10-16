El trabajo de la Dirección Deportiva de Chivas, puesto que encabeza Javier Mier, es el de planificar con anticipación diversos temas que conciernen al equipo de Liga MX, por lo que el directivo rojiblanco ya tendría vislumbradas dos bajas para tratar de conseguir refuerzos para el Clausura 2026.

La realidad es que es evidente de que en el Guadalajara adolecen de una poderosa defensa, por lo que sería la zona que se buscaría apuntalar en el próximo mercado de fichajes; sin embargo, para ello estarían dispuestos a prescindir de dos elementos de fuerzas básicas.

El comunicador Alejandro Ramírez dejó entrever que en la directiva ya se está planificando el próximo torneo, en donde dos canteranos tendrían sentenciado su futuro debido a que entrarán al mercado a buscar acomodarlos como monedas de cambio por algún futbolista del agrado de Gabriel Milito.

“Hay otros a los que sí les están buscando alguna oportunidad y que puede ser un intercambio, ganar-ganar. Te presto a este defensa que ya no me está dando, lo siento estancado para que tenga otro tipo de motivación y acá tengo otro, que aunque es cierto que no es un elemento que ha tenido regularidad y ha venido saliendo de lesión. Ahí lo pongo, te puede servir.

“Y en el perfil de jugadores que estás buscando, económicamente también puede entrar. Sáquele usted los nombres, uno tiene 27 y el otro también, recientemente se viene recuperando de una lesión el torneo pasado y apenas lo terminó bien rehabilitado.

“Ha aparecido en dos o tres convocatorias, pero es un jugador que dicen en el interior, con las características que desea Gabriel Milito que posea un jugador, para salir jugando, no tiene el perfil para continuar“, explicó el comunicador en su canal de YouTube.

¿Quiénes serían los dos jugadores que saldrían a intercambio?

Aunque el comunicador no dijo ningún nombre de manera abierta, se referiría a Gilberto Sepúlveda, de quien se ha mencionado que saldrá de cara al próximo torneo por el bajo nivel y el mal ambiente que hay en torno a él. El segundo sería Luis Olivas, quien se recuperó de una lesión de ligamento cruzado anterior el semestre pasado, pero que no ha podido tener minutos con Gabriel Milito.