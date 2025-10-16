Los rumores sobre el regreso de Orbelín Pineda a Chivas volvieron a encenderse en los últimos días, luego de que su representante publicara una historia en Instagram mostrando que se encontraba en las instalaciones de Verde Valle. La imagen bastó para que muchos aficionados del Rebaño Sagrado comenzaran a especular con un posible regreso del mediocampista mexicano.

Sin embargo, el periodista Omar Villarreal, quien sigue muy de cerca la actualidad del Guadalajara, aclaró a través de su cuenta de Twitter que Pineda no está en la agenda del club. Explicó que el agente del jugador acudió a Verde Valle únicamente para acompañar a un colega, descartando cualquier negociación o acercamiento formal entre el futbolista y la directiva rojiblanca.

Orbelín Pineda es actualmente una de las piezas más importantes del AEK Atenas, equipo con el que disputa prácticamente todos los partidos completos. Además, con el Mundial a menos de un año de distancia, resulta poco probable que el club griego permita su salida, especialmente considerando su rol como titular y referente en el mediocampo.

De acuerdo con las palabras de Villarreal, Chivas tampoco tiene interés en repatriar al jugador, lo cual puede tener varias explicaciones, siendo la más probable que la directiva considera que su rendimiento actual no es el mismo que mostró en su primera etapa con el equipo, cuando fue una de las figuras más destacadas bajo el mando de Matías Almeyda.

La afición prefiere quedarse con el buen recuerdo de Orbelín Pineda

La afición del Guadalajara, en su mayoría, coincide con esa postura: muchos consideran que es mejor no traer de vuelta a Pineda y quedarse con el buen recuerdo de su primera etapa, cuando fue pieza clave en los títulos de Liga MX, Copa MX, Liga de Campeones de Concacaf y Supercopa. Así, el posible regreso del Maguito parece, por ahora, quedar completamente descartado.