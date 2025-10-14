Orbelín Pineda, campeón con Chivas en 2017, sigue siendo uno de los jugadores más queridos por la afición rojiblanca. Desde su salida al fútbol europeo, donde ha militado en el Celta de Vigo y actualmente en el AEK Atenas, muchos seguidores han soñado con verlo nuevamente vestido de rojiblanco, y ese momento podría estar cada vez más cerca.

De acuerdo con Transfermarkt, el atacante mexicano tiene contrato con el AEK hasta 2027 y está valuado en 7 millones de euros. Orbelín es pieza fundamental del cuadro ateniense, y en la presente temporada ha disputado los seis partidos de liga, completando todos salvo el más reciente, en el que jugó 45 minutos, lo que equivale al 92% de los minutos posibles, demostrando su importancia dentro de la cancha.

Su protagonismo en Grecia hace que un regreso a México luzca complicado, aunque no imposible. Este martes, su representante Mario Villarreal publicó en sus historias de Instagram una foto tomada en Verde Valle, lo que desató inmediatamente los rumores sobre una posible negociación con Chivas.

El representante de Orbelín Pineda encendió los rumores.

Por ahora no hay nada confirmado, pero la visita podría significar un primer acercamiento. En caso de que existiera interés real, el regreso de Pineda tendría que esperar al menos al mercado de invierno para ser refuerzo en el Clausura 2026. De igual forma, si bien hay rumores de que el AEK Atenas ya le puso precio, habrá que ver si lo quieren dejar salir antes del Mundial 2026, al que prácticamente tiene su lugar asegurado con la Selección Mexicana.

Carlos Acevedo podría ser otra opción que Mario Villareal quiera traer a Chivas

Cabe recordar que Mario Villarreal también representa a Carlos Acevedo, por lo que no se descarta que su visita haya estado relacionada con el portero. Sin embargo, esta posibilidad parece lejana, considerando que Chivas tiene bien cubierta la portería con Raúl Rangel y Óscar Whalley.