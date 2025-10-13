Mañana por la noche el Estadio Akron se vestirá de gala debido a que recibirá a la Selección Mexicana cuando enfrente a Ecuador en un nuevo amistoso por la fecha FIFA. En medio de este contexto Orbelín Pineda dejó un guiño al Guadalajara al afirmar que le gustaría volver, por lo que repasamos cuánto debería pagarle al AEK Atenas para tenerlo en el próximo mercado de pases.

A lo largo de la gestión española en la dirección técnica se habló mucho sobre la posibilidad de que llegue el Maguito a Verde Valle. Sin embargo, pasaron las semanas, los días y nunca se terminó de anunciar el arribo del futbolista que fue campeón con Matías Almeyda con la playera rojiblanca y con Juan Reynoso en Cruz Azul.

Este domingo por la noche la Selección Mexicana arribó a Guadalajara para llevar adelante su amistoso ante Ecuador en el Estadio Akron. Allí Orbelín Pineda lanzó un guiño a Chivas debido a que afirmó que le gustaría volver al conjunto rojiblanco. “En lo personal es muy bonito, toda mi carrera la he tomado aquí en Chivas, conseguí todo y venir a esta ciudad se siente bonito, es un orgullo estar a este estadio”, expresó ante los medios de comunicación.

Orbelín Pineda habló de de volver a Chivas. (Foto: IMAGO7)

Ante esta afirmación surge la pregunta sobre cuánto debería pagar el Rebaño Sagrado a AEK Atenas para quedarse con la ficha del Maguito. Diferentes reportes señalaron en mayo que en el mercado de pases la cláusula de salida del futbolista mexicano había cambiado para equipos de la Liga MX debido a que pasó de 16 a 8 millones de dólares. ¿Saca la chequera Amaury Vergara para comprarlo?

¿Yael Padilla llega a Toluca?

En medio de este contexto, surgió la versión de que Yael Padilla sería pretendido por el Toluca de Antonio Mohamed para el Clausura 2026. Según diferentes reportes, el entrenador argentino no lo tendría en cuenta y podrían encontrarle acomodo en otro equipo.